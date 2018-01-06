Жители Поморья смогут оплачивать картой проезд в межмуниципальных автобусах

Архангельск, 6 января. Безналичную оплату введут в текущем году в межмуниципальных автобусах Архангельской области.

Заместитель министра транспорта области Олег Мишуков сообщил на прошедшей встрече, на которой подвели итоги прошедшего года, что в ближайшее время на 40 маршрутах появятся электронные системы речевого и визуального оповещения о движении автобусов.

Он отметил, что за 2017 год было заключено 13 долгосрочных государственны контрактов на обслуживание 40 межмуниципальных маршрутов. Кроме этого, были и открыты новые маршруты: Архангельск — Усть-Пинега и Котлас — деревня Устье. Также было закуплено четыре современных автобуса., которые передвигаются по маршрутам в Онежском и Каргопольском районах.