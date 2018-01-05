Росгвардия задержала скрывавшегося от суда жителя Архангельска

Архангельск, 5 января. Сотрудники Росгвардиии задержали мужчину, который обвиняется в совершении грабежа, в Архангельске. Местный житель скрывался от суда.

Сотрудники Росгвадии задержали мужчину на улице Комсомольская около 11 часов утра 2 января, сообщает пресс-служба управления Росгвадии по Архангельской области. Скрывавшегося от суда мужчину передали сотрудникам уголовного розыска.

Росгвардейцы также задержали женщину, находившуюся в состоянии алкогольного опьянения, в одной из квартир дома на улице Северная 3 января. Она подозревается в нанесении ножевого ранения человеку. Женщину передали сотрудникам правоохранительных органов.

Напомним, сотрудники Росгвардии задержали магазинного вора в Няндомском районе Архангельской области.