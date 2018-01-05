Зимний пробег пройдет в Архангельске в Рождество

Архангельск, 5 января. Традиционный Рождественский легкоатлетический пробег пройдет в Архангельске в 11 утра 7 января. Организаторы подготовили для спортсменов две дистанции: пять и десять километров.

Мужчины до 64 лет включительно смогут посоревноваться в беге на дистанции десять километров, женщины всех возрастов и мужчины от 65 лет и старше смогут пробежать пять километров. Участником Рождественского пробега может стать любой желающий. Отмечается, что спортсмены будут распределены по нескольким возрастным категориям: до 19 лет, 20-39, 40-49, 50-59, 60-64, 65-69 и 70 и старше.

Как сообщает пресс-служба администрации Архангельска, любой желающий сможет пробежать километр без учета времени. Заявки от легкоатлетов принимаются за час до начала мероприятия.