Автоледи погибла в ДТП на трассе в Архангельской области

Архангельск, 5 января. Автомобильная авария с участием иномарки и автобуса случилась на трассе Архангельск — Северодвинск около шести часов вечера в четверг, 4 января. В дорожном происшествии погибла женщина, которая находилась в иномарке.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на автодороге М-8 на участке между населенными пунктами Рикасиха и Лайский Док. По предварительным данным, автомобиль марки Nissan вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автобусом, который перевозил рабочих Севмаша. 49-летняя женщина, которая управляла иномаркой, погибла на месте происшествия, сообщает «Северная неделя».

Сотрудники пожарно-спасательного подразделения приняли участие в ликвидации последствий данной аварии. На место происшествия выехали шесть человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Архангельской области.