Кафе сгорело в Архангельской области

Архангельск, 5 января. Пожар произошел в кафе в селе Емецк Архангельской области ранним утром 5 января. На место происшествия выезжали огнеборцы.

Сообщение о том, что в здании на улице Строителей произошел пожар, поступило на пульт дежурного около пяти утра. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники пожарно-спасательного подразделения в составе семи человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Архангельской области. Для тушения огня огнеборцы использовали три единицы техники. Ликвидировать пожар удалось спустя почти полтора часа.

В результате пожара были повреждены стены здания, кровля, а также перекрытия. При пожаре в кафе никто не погиб и не пострадал. На данный момент выяснятся причины возгорания.