Полиция нашла у мешавшего соседям жителя Архангельска наркотики

Архангельск, 5 января. Сотрудники полиции обнаружили у жителя Архангельска, который шумел и неадекватно себя вел в квартире, два пакета с наркотиками.

Соседи обратились в отдел полиции и сообщили, что в квартире дома на улице Урицкого громко и проживавший там человек ведет себя неадекватно. На место происшествия выехала патрульно-поставная служба, сообщает пресс-служба УМВД России по Архангельской области. Как оказалось, в квартире дома проживал 24-летний молодой человек. В его квартире стражи правопорядка обнаружили два пакета с веществом.

Проведенная экспертиза показала, что найденное сотрудниками ППС вещество является наркотическим средством. Подозреваемый молодой человек, хранивший у себя наркотики в значительном размере, задержан. Было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».