Жительница Архангельской области стала жертвой телефонных мошенников

Архангельск, 4 января. Мошенники сняли с банковской карты женщины около 20 тысяч рублей. Происшествие случилось в Мезени Архангельской области.

Неизвестный позвонил 44-летней женщине и представился сотрудником одной из компаний, которая занимается предоставлением услуг сотовой связи. Мошенник предложил потерпевший перевести бонусы, которые у нее были, в деньги. Женщина согласилась, и злоумышленник, воспользовавшись доверием, получил информацию о двух банковских картах: реквизиты и пароли.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба УМВД по Архангельской области. Полицейские напоминают, что необходимо быть бдительными и не предоставлять информацию о банковских картах посторонним лицам.