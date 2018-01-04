Несколько районов Архангельска останутся без воды

Архангельск, 4 января. Три района Архангельска временно останутся без воды из-за плановых работ.

Давление будет понижено из-за проведения ремонтных работ на водопроводе в Соломбальском, Маймаксанском и Октябрьском округах Архангельска с 23.00 4 января до шести утра 5 января, сообщается на странице «Водоканала» в социальной сети «ВКонтакте».

Отметим, что сегодня, 4 января, «Водоканал» проводит работы на улице Свободы, 21, 23/1 и Троицком проспекте, 94, 102. Плановые работы начались с девяти утра, по этим адресам водоснабжение будет отключено. Дома номер 17 и 19 на улице Тимме остались также без воды из-за течи с полуночи, на данный момент проводятся аварийные работы на трассе. Отмечается, что к этим домам организован подвоз воды.