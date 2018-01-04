Женщина погибла при пожаре в доме в Архангельске

Архангельск, 4 января. Жительница Архангельска погибла при пожаре в квартире дома на улице Бадигина в Архангельске. Пожар случился около часу дня в среду, 3 января.

На место происшествия выехали специалисты МЧС, полиции, центра гражданской защиты и дежурные администрации Октябрьского района. Спасатели сразу же начали эвакуировать жильцов дома.

«По предварительным сведениям, находящиеся в ней[квартире] люди — хозяин и гости — спали. Своевременно оценить обстановку они не смогли, и в результате погиб один человек», — цитирует пресс-служба администрации Архангельска заместителя главы Октябрьского округа Дмитрия Рубцова.

На данный момент решается вопрос о предоставлении маневренного жилья. На месте пожара работали 12 огнеборцев, для тушения пламени они использовали три единицы техники. Отмечается, что огонь повредил двухкомнатную квартиры на втором этаже дома, сообщает пресс-служба регионального МЧС.