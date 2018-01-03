Легковушка сгорела в Северодвинске минувшей ночью

Северодвинск, 3 января. Отечественная легковушка ВАЗ загорелась сегодня ранним утром в Северодвинске.

Чрезвычайное происшествие случилось в среду, 3 января, ранним утром на улице Карла Маркса. Сообщение о возгорание поступило на пульт дежурного около 05:27 часов утра. Пожарно-спасательный расчет незамедлительно прибыл на место чрезвычайного происшествия, сообщают региональные новостные источники со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

Пламя повредило моторный отсек. По последним данным известно, что пострадавших при пожаре нет. В настоящее время специалисты выясняют обстоятельства и причины возникновения возгорания.