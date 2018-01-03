Пьяный рецидивист ударил ножом собутыльника в Архангельской области

Архангельск, 3 января. Полиция задержала мужчина, который во время пьяного застолья ранил ножом товарища в Архангельской области.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, инцидент произошел во вторник, 2 января, в Плесецком районе Архангельской области: двое мужчин употребляли спиртные напитки, после чего между ними разгорелся конфликт, во время которого мужчина схватил нож и ударил им товарища.

Пострадавшего, 57-летнего местного жителя, доставили в Североонежскую больницу. Сотрудники охраны правопорядка задержали подозреваемого ранее судимого и неработающего мужчину. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.