Полиция задержала подозреваемого в поджоге дома в Поморье

Архангельск, 3 января. Чрезвычайное происшествие случилось два дня назад в поселке Кизема Архангельской области: загорелся частный жилой.

Пожар произошел около в 6:54 утра в понедельник, 1 января, в частном жилом доме, расположенном в Устьянском районе на улице Набережной. Пожарно-спасательный отряд ликвидировал возгорание около 9:00 часов утра. По последней информации известно, что пострадавших при пожаре нет.

Специалисты установили, что причиной возгорания стал поджог. Сотрудники охраны правопорядка задержали по подозрению в совершении преступления 45-летнего местного жителя, который, по версии следствия, совершил поджог после ссоры с товарищем.