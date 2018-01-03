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Потерявший память житель Архангельска ищет родственников
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    Потерявший память житель Архангельска ищет родственников

    10:07  3 Января 2018  /обновлено: 10:07  03 Января 2018
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    Потерявший память житель Архангельска ищет родственников

    Архангельск, 3 января. В социальных сетях ищут родственников и друзей потерявшего память жителя Архангельска, которого четыре месяца назад жестоко избили.

    Как сообщает «Политэксперт», четыре месяца назад на мужчину напали и нанесли ему серьезные физические повреждения, после чего он потерял память. Его доставили в  Первую городскую клиническая больницу областного центра, затем перевели в отделении больницы в поселке Цигломень.

    Имя пострадавшего Афиг Мамедов. Всех, кто владеет информацией о пострадавшем, знает его родственников или друзей, просят звонить в отделение полиции или по номеру: 89021952073. Соответствующее сообщение опубликовали в социальных сетях областного центра.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #архангельск
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