Потерявший память житель Архангельска ищет родственников

Архангельск, 3 января. В социальных сетях ищут родственников и друзей потерявшего память жителя Архангельска, которого четыре месяца назад жестоко избили.

Как сообщает «Политэксперт», четыре месяца назад на мужчину напали и нанесли ему серьезные физические повреждения, после чего он потерял память. Его доставили в Первую городскую клиническая больницу областного центра, затем перевели в отделении больницы в поселке Цигломень.

Имя пострадавшего Афиг Мамедов. Всех, кто владеет информацией о пострадавшем, знает его родственников или друзей, просят звонить в отделение полиции или по номеру: 89021952073. Соответствующее сообщение опубликовали в социальных сетях областного центра.