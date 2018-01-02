Жители Северного округа Архангельска останутся без отопления из-за ремонтных работ

Архангельск, 2 января. Жители Северного округа Архангельска останутся без отопления с завтрашнего дня из-за ремонтных работ на трубопроводе.

По информации региональных новостных источников со ссылкой на сообщение пресс-служба администрации Архангельска, в период со среды, 3 января, с девяти часов утра до окончания работ будет снижена подача тепла в домах Северного округа. Сотрудники коммунальных служб будут устранять неполадки на трубопроводе.

Кроме этого, без водоснабжения останутся горожане, проживающие в домах №№17, 19, 21 на улице Тимме и №99/1 на улице Воскресенской, отмечает пресс-служба администрации города.