Иномарка насмерть сбила пешехода в Архангельске

Архангельск, 2 января. Смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода случилось сегодня утром в Архангельске: иномарка наехала на мужчину.

Как сообщают региональные новостные источники, происшествие случилось во вторник, 2 января, около пяти часов утра. Водитель иномарки допустил наезд на 40-летнего мужчину, который шел по обочине. Пешеход получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте до приезда сотрудников скорой помощи.

В настоящее время органы охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства смертельного ДТП, после чего будет вынесено решение процессуального характера.