Квартира и машина горели в Архангельске в новогоднюю ночь из-за петард

Архангельск, 2 января. Два пожара произошло в Архангельске из-за пиротехнических устройств.

Как сообщает пресс-служба МЧС по региону, первый инцидент был зафиксирован в понедельник, 1 января, на набережной Северной Двины, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурному около 1:30 часов ночи. Установлено, что петарда пробила стекло квартиры, расположенной на шестом этаже, и стала причиной пожара.

Второе чрезвычайное происшествие связано с автомобилей, пожарным удалось ликвидировать пламя, охватившее салон иномарки Chevrolet Cruze. Оказалось, что взорвалась петарда, которая находилась на заднем сидении в салоне автомобиля.