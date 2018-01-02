Бесплатный ледовый парк открыли в Архангельске

Архангельск, 2 января. «Леденцовый парк Снеговика» открыли в Архангельске.

По информации региональных новостных источников, «Леденцовый парк Снеговика», расположенный у культурного центра «Соломбала-Арт», будет бесплатно работать в период с 1 по 8 января. Отмечается, что в парке представлены ледяные скульптуры, созданные мастерами под руководством Александра Боярскова, который является лауреатом и победителем Международного фестиваля «И снег, и лед, и пламень».

Для создания скульптур понадобилось более полутысячи кубов льда. Ворота лабиринты, горки созданы для жителей города и гостей из замерзшей воды.