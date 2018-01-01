«Шевроле Круз» горел в Архангельске в новогоднюю ночь

Архангельск, 1 января. Автомобиль Chevrolet Cruze, припаркованный возле дома номер 3 по проспекту Дзержинского, горел в Архангельске в новогоднюю ночь.

Сотрудникам пожарно-спасательного подразделения поступило сообщение о пожаре в автомобиле, и они незамедлительно выехали на место происшествия. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Архангельской области, огонь повредил задний ряд сидений автомобиля и заднее стекло, кроме этого был закопчен салон.

На месте пожара работали пять огнеборцев, для тушения огня они использовали одну единицу техники. Отмечается, что сообщение поступило в 03.40, а спустя пять минут пожар был ликвидирован. При пожаре в автомобиле никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что отечественный автомобиль «Лада Калина» горел в Северодвинске 30 декабря.