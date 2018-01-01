Жителю Архангельской области грозит до семи лет лишения свободы за грабеж

Архангельск, 1 января. Житель Шенкурского района Архангельской области ограбил мужчину, забрав у него шесть тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», злоумышленнику может грозить наказание до семи лет лишения свободы.

В полицию обратился мужчина и сообщил, что на него напал неизвестный и ограбил его в районе деревни Бобыкинская 30 декабря, сообщает пресс-служба УМВД России по Архангельской области. Сотрудники правоохранительных органов стали заниматься поиском подозреваемого, они установили его личность и задержали. Злоумышленником оказался 26-летний мужчина, который ранее был неоднократно судимым.

Деньги, который присвоил себе злоумышленник, изъяли сотрудники полиции, в ближайшее время их вернут владельцу.