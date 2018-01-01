«Лада Калина» горела ночью в Северодвинске

Архангельск, 1 января. Автомобиль «Лада Калина» горел на Морском проспекте в Северодвинске около полуночи 30 декабря.

Получив сообщение о возгорании автомобиля в 23.37, огнеборцы выехали по указанному адресу, однако возгорание было ликвидировано до приезда специалистов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Архангельской области. Огонь повредил задние сидения легкового автомобиля. На месте происшествия работали четыре сотрудника пожарно-спасательного подразделения, была задействована одна единица техники.

Ранее сообщалось, что огнеборцы тушили пожар в 12-квартирном жилом доме, который находится по адресу улица 50-летия МТС. На месте работали четыре пожарных, была задействована одна единица техники. Отмечается, что пламя повредило диван.