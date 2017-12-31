Два человека погибли в ДТП под Новодвинском

Архангельск, 31 декабря. Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло на трассе Архангельск — Новодвинск в воскресенье, 31 декабря.

Участниками автомобильной аварии стали два автомобиля: Chevrolet Niva и Kia Rio. По предварительным данным, автомобиль Kia Rio по неустановленным причинам выехал на встречную полосу, в результате чего водитель и пассажир иномарки погибли, сообщают новостные источники региональных СМИ со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Архангельской области.

Напомним, автомобильная авария произошла в Мурманской области в пятницу, 29 декабря. Автомобиль Chevrolet выехал на встречную полосу и допустил столкновение с другим автомобилем. В результате чего водитель Renault получил несовместимые с жизнью травмы и скончался.