Росгвардия задержала магазинного вора с поличным в Архангельской области

Архангельск, 31 декабря. Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который планировал обворовать магазин в Няндомском районе Архангельской области около четырех часов утра накануне.

Сигнал о том, что дверь одного из продовольственных магазина взломана, поступил сотрудникам Росгвардии. Они незамедлительно выехали по указанному адресу и обнаружили подозреваемого на месте происшествия, сообщается на странице управления Росгвардии по Архангельской области в социальной сети «ВКонтакте». Подозреваемым оказался местный житель 1982 года рождения. Его передали в отдел полиции, возбуждено уголовное дело.

Напомним, 31-летний житель Сургута похитил мешок с новогодними подарками на детском утреннике. Общая стоимость находившихся в мешке подарков составила 12 тысяч рублей.