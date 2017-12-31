Движение транспорта изменится в Архангельске в новогоднюю ночь

Архангельск, 31 декабря. Схема движения транспорта изменится в Архангельске в новогоднюю ночь. Для всех видов транспорта будут закрыты набережная Северной Двины на участке от улицы Карла Маркса до улицы Свободы.

Транспорт не сможет также ходить по улицам Северных Конвоев и Петра Норицына на участке от набережной Северной Двины до проспекта Троицкого. Данные корректировки будут действовать с девяти часов вечера 31 декабря этого года до 02.30 1 января 2018 года, сообщает пресс-служба администрации Архангельска.

Отмечается, что для всех видов транспорта будет закрыта улица Лесотехническая на участке от дома номер 46 по улице Победы до дома номер 1 по улице Байкальская с 00.30 до 02.30 1 января 2018 года.