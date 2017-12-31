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Полиция задержала пару, укравшую печенье в магазине Архангельска
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    Полиция задержала пару, укравшую печенье в магазине Архангельска

    12:44  31 Декабря 2017  /обновлено: 12:44  31 Декабря 2017
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    Полиция задержала пару, укравшую печенье в магазине Архангельска

    Архангельск, 31 декабря. Мужчина и женщина похитили печенье из кондитерского магазина Архангельска, сотрудники полиции смогли задержать подозреваемых.

    Как сообщают новостные источники региональных СМИ, заявление о краже поступило в отдел полиции 21 декабря этого года. Очевидцы смогли описать злоумышленников, и благодаря этому сотрудники правоохранительных органов нашли и задержали пару. Подозреваемыми оказались мужчина и женщина 1992 годов рождения, которые нигде не работают и ранее судимые. Возбуждено уголовное дело, молодым людям может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

    По информации УМВД России по Архангельской области, за 27 декабря было зарегистрировано 42 преступления, из которых 30 полицейские раскрыли по горячим следам.

    Автор: Дарья Смолина
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    #кража #архангельск
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