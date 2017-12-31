Полиция задержала пару, укравшую печенье в магазине Архангельска

Архангельск, 31 декабря. Мужчина и женщина похитили печенье из кондитерского магазина Архангельска, сотрудники полиции смогли задержать подозреваемых.

Как сообщают новостные источники региональных СМИ, заявление о краже поступило в отдел полиции 21 декабря этого года. Очевидцы смогли описать злоумышленников, и благодаря этому сотрудники правоохранительных органов нашли и задержали пару. Подозреваемыми оказались мужчина и женщина 1992 годов рождения, которые нигде не работают и ранее судимые. Возбуждено уголовное дело, молодым людям может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

По информации УМВД России по Архангельской области, за 27 декабря было зарегистрировано 42 преступления, из которых 30 полицейские раскрыли по горячим следам.