Несколько автомобилей горели на улицах Архангельска

Архангельск, 31 декабря. Сотрудники пожарно-спасательного подразделения зарегистрировали несколько случаев пожаров в автомобилях на улицах Архангельска.

Информация о том, что начался пожар в автомобиле, припаркованном по адресу улица Логинова дом 53, поступила около четырех часов утра в субботу 30 декабря. Пожар тушили четыре специалисты, они задействовали одну единицу техники. Отмечается, что огонь повредил переднюю левую фару и бампер.

Спустя полчаса поступило сообщение о том, что загорелся автомобиль, который находился около дома №38 по улице Володарской. Были повреждены передний бампер, фары, сгораемые элементы двигателя, лобовое стекло, а также закопчен салон машину. У второго автомобиля, который находился рядом, повреждены передний бампер, фары и лакокрасочное покрытие капота.

Причины пожаров в автомобилях устанавливаются, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Архангельской области.