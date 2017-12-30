ЧП в Северодвинске: произошел пожар в новостройке

Северодвинск, 30 декабря. Чрезвычайное происшествие случилось минувшим вечером в Северодвинске: произошел пожар в помещении рабочих, которая находится на территории новостройки.

По информации региональных новостных источников, пожар произошел в пятницу, 29 декабря, в вечернее время суток на территории новостройки жилого дома в бытовке рабочих. Пожарно-спасательный отряд в составе восьми человек личного состава и двух единиц техники незамедлительно прибыл на место пожара.

В настоящее время эксперты разбираются в обстоятельствах чрезвычайного происшествия, устанавливают причины возникновения пожара.