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Водителя с крупной партией наркотиков задержали в Архангельске
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    Водителя с крупной партией наркотиков задержали в Архангельске

    13:48  30 Декабря 2017  /обновлено: 13:48  30 Декабря 2017
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    Водителя с крупной партией наркотиков задержали в Архангельске

    Архангельск, 30 декабря. Сотрудники охраны правопорядка задержали водителя иномарки в наркотическом опьянении в Архангельске.

    Инцидент произошел в четверг, 28 декабря, вечером, сообщают региональные новостные источники. Сотрудники правопорядка задержали мужчину, находившегося за рулем  автомобиля марки Ford Escort с признаками алкогольного опьянения. Однако при задержании у мужчины выпал пакетик с веществом растительного происхождения. Экспертиза подтвердила, что это наркотический препарат.

    В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Архангельской области.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #архангельск
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