Водителя с крупной партией наркотиков задержали в Архангельске

Архангельск, 30 декабря. Сотрудники охраны правопорядка задержали водителя иномарки в наркотическом опьянении в Архангельске.

Инцидент произошел в четверг, 28 декабря, вечером, сообщают региональные новостные источники. Сотрудники правопорядка задержали мужчину, находившегося за рулем автомобиля марки Ford Escort с признаками алкогольного опьянения. Однако при задержании у мужчины выпал пакетик с веществом растительного происхождения. Экспертиза подтвердила, что это наркотический препарат.

В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Архангельской области.