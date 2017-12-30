Экс-чиновника в Северодвинске приговорили к восьми годам колонии за взятки

Северодвинск, 30 декабря. Бывшего заместителя начальника управления муниципального жилищного фонда в Северодвинске приговорили к восьми годам колонии за получение многочисленных взяток.

Как сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Архангельской области и НАО, в период с мая 2012 года по декабрь 2014 года осужденный получил взятки в размере 980 тысяч рублей от риелторов за покупку жилья для детей-сирот. Бывший заместитель начальника управления муниципального жилищного фонда написал заявление о явке с повинной, однако позже отказался от показаний.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления и приговорил его восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.