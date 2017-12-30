Пожилой мужчина погиб при пожаре в Архангельской области

Архангельск, 30 декабря. Смертельное чрезвычайное происшествие случилось в среду в Архангельской области: мужчина отравился угарным газом в горящем доме.

Как сообщает «ПолитЭксперт», инцидент со смертельным исходом произошел 27 декабря в поселке под названием Двинский: загорелся жилой дом. Очевидцы крупного пожара вызвали пожарно-спасательную бригаду, однако спасти мужчину, который выбежал на веранду горящего дома, не удалось. Он отравился угарным газом и скончался.

В настоящее время специалисты продолжают разбираться в обстоятельствах и причинах возгорания. Главной версией является замыкание проводки.