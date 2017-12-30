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Пожилой мужчина погиб при пожаре в Архангельской области
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    Пожилой мужчина погиб при пожаре в Архангельской области

    10:10  30 Декабря 2017  /обновлено: 10:11  30 Декабря 2017
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    Пожилой мужчина погиб при пожаре в Архангельской области

    Архангельск, 30 декабря. Смертельное чрезвычайное происшествие случилось в среду в Архангельской области: мужчина отравился угарным газом в горящем доме.

    Как сообщает «ПолитЭксперт», инцидент со смертельным исходом произошел 27 декабря в поселке под названием Двинский: загорелся жилой дом. Очевидцы крупного пожара вызвали пожарно-спасательную бригаду, однако спасти мужчину, который выбежал на веранду горящего дома, не удалось. Он отравился угарным газом и скончался.

    В настоящее время специалисты продолжают разбираться в обстоятельствах и причинах возгорания. Главной версией является замыкание проводки.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #пожар #мчс #спасатели #пожарные #архангельск #пламя
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