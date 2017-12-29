Иномарка вылетела в кювет в Архангельской области

Архангельск, 29 декабря. Дорожно-транспортное происшествие произошло в Красноборском районе Архангельской области: иномарка вылетела с проезжей части в кювет.

Как сообщает пресс-служба МВД по региону, авария случилась в пятницу, 29 декабря, около 7:35 часов по местному времени на 211 километре трассы из Усть-Ваги в Ядриху: иномарка, за рулем которой находился 70-летний водитель, съехала с проезжей части и вылетела в кювет.

Пострадала 73-летняя пассажирка, которая получила перелом руки. В настоящее время сотрудники охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства ДТП, водитель направлен на экспертизу.