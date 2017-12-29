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Иномарка вылетела в кювет в Архангельской области
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    Иномарка вылетела в кювет в Архангельской области

    20:31  29 Декабря 2017  /обновлено: 20:31  29 Декабря 2017
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    Иномарка вылетела в кювет в Архангельской области

    Архангельск, 29 декабря. Дорожно-транспортное происшествие произошло в Красноборском районе Архангельской области: иномарка вылетела с проезжей части в кювет.

    Как сообщает пресс-служба МВД по региону, авария случилась в пятницу, 29 декабря, около 7:35 часов по местному времени на 211 километре трассы из Усть-Ваги в Ядриху: иномарка, за рулем которой находился 70-летний водитель, съехала с проезжей части и вылетела в кювет.

    Пострадала 73-летняя пассажирка, которая получила перелом руки. В настоящее время сотрудники охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства ДТП, водитель направлен на экспертизу.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #дтп #авария #архангельск #пенсионерка #кювет
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