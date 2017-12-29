ЧП в Поморье: загорелся продовольственный магазин

Архангельск, 29 декабря. Чрезвычайное происшествие случилось минувшей ночью в Архангельской области: произошел пожар в продовольственном магазине.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, происшествие случилось в Онеге на улице Гутина, сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного около 1:36 часов ночи. Огнеборцам удалось ликвидировать возгорание в продовольственном магазине спустя 14 минут.

Пламя повредило стены и участок потолка на территории площадью 300 квадратных метров, а также холодильное оборудование. В настоящее время специалисты устанавливают причины возгорания. По последней информации, пострадавших при пожаре нет.