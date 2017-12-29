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Происшествия
ЧП в Поморье: загорелся продовольственный магазин
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    ЧП в Поморье: загорелся продовольственный магазин

    20:15  29 Декабря 2017  /обновлено: 20:15  29 Декабря 2017
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    ЧП в Поморье: загорелся продовольственный магазин

    Архангельск, 29 декабря. Чрезвычайное происшествие случилось минувшей ночью в Архангельской области: произошел пожар в продовольственном магазине.

    Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, происшествие случилось в Онеге на улице Гутина, сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного около 1:36 часов ночи. Огнеборцам удалось ликвидировать возгорание в продовольственном магазине спустя 14 минут.

    Пламя повредило стены и участок потолка на территории площадью 300 квадратных метров, а также холодильное оборудование. В настоящее время специалисты устанавливают причины возгорания. По последней информации, пострадавших при пожаре нет.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #пожар #чп #архангельск #пламя
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