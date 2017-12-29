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Житель Архангельска выпрыгнул из окна горящей квартиры и переломал ноги и руки
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    Житель Архангельска выпрыгнул из окна горящей квартиры и переломал ноги и руки

    16:45  29 Декабря 2017  /обновлено: 16:46  29 Декабря 2017
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    Житель Архангельска выпрыгнул из окна горящей квартиры и переломал ноги и руки

    Архангельск, 29 декабря. Чрезвычайное происшествие случилось вчера утром в Северном округе Архангельска: загорелась трехкомнатная квартира в деревянном жилом доме.

    Как сообщают региональные новостные источники, происшествие случилось в четверг, 28 декабря, в трёхкомнатной квартире двухэтажного деревянного дома, расположенного на улице Ильича. Хозяин квартиры выпрыгнул из окна второго этажа и получил переломы руки и ноги. Сотрудники скорой помощи госпитализировали пострадавшего.

    Сотрудникам пожарно-спасательного отряда удалось потушить пожар, однако квартира пострадавшего полностью сгорела. По предварительным данным известно, что причиной возгорания могла стать неосторожность при курении.

    Автор: Ксения Пудовкина
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