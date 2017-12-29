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«Водник» обыграл «Родину» в матче чемпионата России по хоккею с мячом в Архангельске
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    «Водник» обыграл «Родину» в матче чемпионата России по хоккею с мячом в Архангельске

    13:57  29 Декабря 2017  /обновлено: 13:57  29 Декабря 2017
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    «Водник» обыграл «Родину» в матче чемпионата России по хоккею с мячом в Архангельске

    Архангельск, 29 декабря. Архангельская хоккейная команда «Водник» на домашнем льду одержала победу над кировской «Родиной» в матче чемпионата России по хоккею с мячом.

    Игра, которая прошла в четверг, 28 декабря, завершилась со счетом 7:0 в пользу «Водника». У хозяев отличились Евгений Дергаев, который оформил покер (50-я, 67-я, 74-я и 81-я минуты), Иван Козлов на 33 минуте, Александр Антонов на 49 минуте и Виктор Фомичев на 82 минуте.

    Следующий матч архангельская команда проведет в следующем году. 5 января 2018 года  состоится игра в Кирове, соперниками «Водников» вновь станут хоккеисты из «Родины». 

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #архангельск #хоккей с мячом
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