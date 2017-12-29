Массовое ДТП с машиной скорой помощи произошло в Северодвинске

Северодвинск, 29 декабря. Массовое дорожно-транспортное происшествие случилось вчера днем в Северодвинске Архангельской области: столкнулись две иномарки и машина скорой помощи.

По информации региональных новостных источников, автомобильная авария случилась на пересечение улиц Лесная и Профсоюзная в четверг, 28 декабря, около двух часов дня. Машина скорой помощи двигалась по главной дороге по улице Лесной, на нерегулируемом перекрестке ее протаранил автомобиль Peugeot, который от сильного удара влетел в припаркованный неподалеку автомобиль Suzuki.

Пострадал водитель Suzuki, сотрудники скорой оказали ему медицинскую помощь на месте, ему назначено амбулаторное лечение. В настоящее время органы охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства случившейся аварии.