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Юноши из Архангельска предстанут перед судом за нападение на инкассаторов
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    Юноши из Архангельска предстанут перед судом за нападение на инкассаторов

    19:02  28 Декабря 2017  /обновлено: 19:02  28 Декабря 2017
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    Юноши из Архангельска предстанут перед судом за нападение на инкассаторов

    Архангельск, 28 декабря. Молодые люди, напавшие на инкассаторов, предстанут перед судом. Жители Архангельска совершили разбойное нападение в торгово-развлекательном центре города в декабре 2015 года.

    Молодые люди, которым 19 и 22 года, напали на двух инкассаторов, которые несли с собой 300 тысяч рублей из центра в служебный автомобиль, сообщает пресс-служба СУ СК России по Архангельской области и НАО. Один из нападавших выстрелил не меньше двух раз в инкассаторов из охотничьего обреза. Потерпевшие успели спрятаться за автомобиль и приготовить оружие, после чего второй злоумышленник выстрелил из ракетницы. В результате чего одни из инкассаторов пострадал, а молодые люди успели сбежать с места случившегося.

    Злоумышленники заключены под стражу. Первоначально, они давали признательные показания, но в ходе допроса стали отрицать свою вину. Отмечается, что одному молодому человеку предъявлено обвинение в краже мобильного телефона и более четырех тысяч рублей.

    Автор: Дарья Смолина
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    #нападение #архангельск
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