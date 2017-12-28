Юноши из Архангельска предстанут перед судом за нападение на инкассаторов

Архангельск, 28 декабря. Молодые люди, напавшие на инкассаторов, предстанут перед судом. Жители Архангельска совершили разбойное нападение в торгово-развлекательном центре города в декабре 2015 года.

Молодые люди, которым 19 и 22 года, напали на двух инкассаторов, которые несли с собой 300 тысяч рублей из центра в служебный автомобиль, сообщает пресс-служба СУ СК России по Архангельской области и НАО. Один из нападавших выстрелил не меньше двух раз в инкассаторов из охотничьего обреза. Потерпевшие успели спрятаться за автомобиль и приготовить оружие, после чего второй злоумышленник выстрелил из ракетницы. В результате чего одни из инкассаторов пострадал, а молодые люди успели сбежать с места случившегося.

Злоумышленники заключены под стражу. Первоначально, они давали признательные показания, но в ходе допроса стали отрицать свою вину. Отмечается, что одному молодому человеку предъявлено обвинение в краже мобильного телефона и более четырех тысяч рублей.