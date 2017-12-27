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Подросток погиб при пожаре в дачном доме в Архангельской области
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    Подросток погиб при пожаре в дачном доме в Архангельской области

    18:38  27 Декабря 2017  /обновлено: 18:39  27 Декабря 2017
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    Подросток погиб при пожаре в дачном доме в Архангельской области

    Архангельск, 27 декабря. Тринадцатилетний подросток погиб при пожаре в частном дачном доме, расположенном в Приморском районе Архангельской области. Трагедия случилась ночью 27 декабря.

    Тело несовершеннолетнего обнаружили после тушения пожара, сообщает пресс-служба СУ СК России по Архангельской области и НАО. Мать погибшего ребенка получила термические ожоги и была доставлена в медицинское учреждение. На данный момент выясняются все обстоятельства случившегося, а также причины возгорания. Специалисты назначили пожарно-техническую экспертизу. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

    На месте пожара работали специалисты пожарно-спасательного подразделения в составе шести человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Архангельской области. Для ликвидации пожара было использовано две единицы техники. Отмечается, что дом серьезно поврежден.

    Автор: Алексей Громов
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    #пожар #подросток #архангельская область #погибший #смерть по неосторожности
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