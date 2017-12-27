Мужчина случайно убил охранника в Архангельске

Архангельск, 27 декабря. Охранник погиб в результате удара головой об пол. Житель Архангельска подозревается в причинение смерти по неосторожности.

Между охранником и 30-летним молодым человеком произошла ссора, и злоумышленник ударил мужчину, который упал на пол. После чего сторож ушел домой, но ему стало плохо, и его доставили в медицинское учреждение, сообщает пресс-служба СУ СК России по Архангельской области и НАО. Мужчина получил тупую закрытую травмы головы и спустя две недели скончался в больнице.

На данный момент следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Максимальное наказание, предусмотренное статьей «причинение смерти по неосторожности», лишение свободы сроком до двух лет.