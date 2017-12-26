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Россия
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Полиция задержала подозреваемого в покушении на таксиста в Архангельске
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    Полиция задержала подозреваемого в покушении на таксиста в Архангельске

    18:19  26 Декабря 2017  /обновлено: 18:19  26 Декабря 2017
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    Полиция задержала подозреваемого в покушении на таксиста в Архангельске

    Архангельск, 26 декабря. Полиция Архангельска задержала местного жителя по обвинению в нападении на таксиста.

    Как сообщает пресс-служба окружного отдела Следственного управления Следкома по Архангельской области и НАО, нападение на водителя такси произошло в пятницу, 22 декабря, в городском округе Варавино-Фактория. Пассажир, сидевший в салоне автомобиля на заднем сидении, пытался задушить водителя с помощью веревки душить, однако мужчина начал оказывать активное сопротивление, что спасло ему жизнь. После этого нападавший мужчина скрылся.

    По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Сотрудники охраны правопорядка задержали подозреваемого. Им оказался только что освободившийся из мест лишения свободы 49-летний местный житель. Следствие продолжает расследование.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #архангельск
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