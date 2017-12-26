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Легковушка сбила четырехлетнего мальчика на пешеходном переходе в Северодвинске
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    Легковушка сбила четырехлетнего мальчика на пешеходном переходе в Северодвинске

    16:19  26 Декабря 2017  /обновлено: 16:19  26 Декабря 2017
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    Легковушка сбила четырехлетнего мальчика на пешеходном переходе в Северодвинске

    Северодвинск, 26 декабря. Водитель отечественной легковушки допустил наезд на четырехлетнего малыша, который переходил с мамой проезжую часть по пешеходному переходу в Северодвинске.

    Дорожно-транспортное происшествие случилось около 18.20 часов вечера напротив дома №44, расположенного на проспекте Труда: мама и четырехлетний ребенок переходили дорогу в соответствии с правилами дорожного движения по пешеходному переходу и оказались под колесами отечественного автомобиля ВАЗ, сообщают региональные новостные источники.

    Ребенок получил травмы и ссадины. В настоящее время органы охраны правопорядка разбираются в обстоятельствах и причинах ДТП. После проверки будет вынесено решение процессуального характера.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #дтп #авария #пешеход #северодвинск
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