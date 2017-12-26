Легковушка сбила четырехлетнего мальчика на пешеходном переходе в Северодвинске

Северодвинск, 26 декабря. Водитель отечественной легковушки допустил наезд на четырехлетнего малыша, который переходил с мамой проезжую часть по пешеходному переходу в Северодвинске.

Дорожно-транспортное происшествие случилось около 18.20 часов вечера напротив дома №44, расположенного на проспекте Труда: мама и четырехлетний ребенок переходили дорогу в соответствии с правилами дорожного движения по пешеходному переходу и оказались под колесами отечественного автомобиля ВАЗ, сообщают региональные новостные источники.

Ребенок получил травмы и ссадины. В настоящее время органы охраны правопорядка разбираются в обстоятельствах и причинах ДТП. После проверки будет вынесено решение процессуального характера.