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Автомобилисту, сбившему насмерть пенсионера в Архангельске, грозит 5 лет тюрьмы
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    Автомобилисту, сбившему насмерть пенсионера в Архангельске, грозит 5 лет тюрьмы

    13:49  26 Декабря 2017  /обновлено: 13:50  26 Декабря 2017
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    Автомобилисту, сбившему насмерть пенсионера в Архангельске, грозит 5 лет тюрьмы

    Архангельск, 26 декабря. Уголовное дело, возбужденное в отношении мужчины, который на иномарке насмерть сбил пенсионера, передано в суд Архангельска для дальнейшего рассмотрения по существу.

    Как сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области, дорожно-транспортное происшествие случилось днем 13 августа текущего года: 30-летний мужчина за рулем иномарки нарушил ПДД и при движении задним ходом допустил наезд на 84-летнего пенсионера.

    Пожилой пешеход скончался спустя три дня в больнице. В отношении водителя возбудили уголовное дело, материалы в настоящее время переданы в суд для дальнейшего рассмотрения по существу. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #суд #дтп #авария #архангельск #пешеход
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