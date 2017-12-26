Автомобилисту, сбившему насмерть пенсионера в Архангельске, грозит 5 лет тюрьмы

Архангельск, 26 декабря. Уголовное дело, возбужденное в отношении мужчины, который на иномарке насмерть сбил пенсионера, передано в суд Архангельска для дальнейшего рассмотрения по существу.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области, дорожно-транспортное происшествие случилось днем 13 августа текущего года: 30-летний мужчина за рулем иномарки нарушил ПДД и при движении задним ходом допустил наезд на 84-летнего пенсионера.

Пожилой пешеход скончался спустя три дня в больнице. В отношении водителя возбудили уголовное дело, материалы в настоящее время переданы в суд для дальнейшего рассмотрения по существу. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.