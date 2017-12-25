Власти Архангельска начали штрафовать подрядчиков за некачественную уборку улиц

Архангельск, 25 декабря. Власти Архангельска начали штрафовать дорожные управления, которые не следят за состоянием дорог и тротуаров.

Местные жители жалуются на работу городских коммунальщиков, которые не выполняют работы по подсыпке и уборке тротуаров. Плесецкое дорожное управление оштрафовали на 165 тысяч рублей. Начальник участка Плесецкого дорожного управления Ивана Коршунова подчеркнул, что на прошлой неделе на дорогах города отработало 302 единицы техники. Также было использовано 16 тонн солевого раствора, 344 тонн сухой соли и 94 тонн песка. Глава Архангельска Игорь Годзиш подчеркнул: