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Пьяный житель Поморья едва не зарубил топором собутыльника
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    Пьяный житель Поморья едва не зарубил топором собутыльника

    17:22  25 Декабря 2017  /обновлено: 17:22  25 Декабря 2017
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    Пьяный житель Поморья едва не зарубил топором собутыльника

    Архангельск, 25 декабря. Уголовное дело возбуждено в отношении мужчины, который во время пьяного конфликта ударил топором по голове товарища.

    Инцидент произошел в Няндомском районе поселка Заозерный, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Архангельской области. Отмечается, 52-летний мужчина распивал спиртные напитки с товарищем, между мужчинами разгорелся конфликт, во время которого подозреваемый взял топор и нанес несколько ударов по голове собутыльнику.

    Пострадавшему удалось выжить своевременно оказанной медицинской помощи. В настоящее время он находится в больнице. Нападавший мужчина написал заявление о явке с повинной. В настоящее время следствие продолжает проверку и выясняет все обстоятельства случившегося.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #архангельск #топор #поморье
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