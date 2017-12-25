Пьяный житель Поморья едва не зарубил топором собутыльника

Архангельск, 25 декабря. Уголовное дело возбуждено в отношении мужчины, который во время пьяного конфликта ударил топором по голове товарища.

Инцидент произошел в Няндомском районе поселка Заозерный, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Архангельской области. Отмечается, 52-летний мужчина распивал спиртные напитки с товарищем, между мужчинами разгорелся конфликт, во время которого подозреваемый взял топор и нанес несколько ударов по голове собутыльнику.

Пострадавшему удалось выжить своевременно оказанной медицинской помощи. В настоящее время он находится в больнице. Нападавший мужчина написал заявление о явке с повинной. В настоящее время следствие продолжает проверку и выясняет все обстоятельства случившегося.