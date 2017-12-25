Иномарка насмерть сбила чиновника администрации Северодвинска на пешеходном переходе

Северодвинск, 25 декабря. Дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода случилось вчера в Северодвинске: иномарка сбила чиновника на пешеходном переходе.

Как сообщают региональные СМИ, смертельный инцидент случился в воскресенье, 24 декабря, в пятом часу вечера в районе дома №39 по улице Юбилейной: заместитель начальника управления организации муниципальной службы северодвинской мэрии Александр Яковлев переходил проезжую часть по пешеходному переходу и попал под колеса иномарки Opel.

Пешеход получил несовместимые с жизнью травмы и скончалась на мессе до приезда сотрудников скорой помощи. Александр Яковлев был известен за капитанские заслуги в команде «Гепард», которая является победителем в турнирах «Что? Где? Когда?». Отмечается, что в день трагедии он в шестой раз одержал победу в «Своей игре».

В настоящее время органы охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства смертельной аварии, после чего будет вынесено решение процессуального характера.