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Иномарка насмерть сбила чиновника администрации Северодвинска на пешеходном переходе
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    Иномарка насмерть сбила чиновника администрации Северодвинска на пешеходном переходе

    13:43  25 Декабря 2017  /обновлено: 13:43  25 Декабря 2017
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    Иномарка насмерть сбила чиновника администрации Северодвинска на пешеходном переходе

    Северодвинск, 25 декабря. Дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода случилось вчера в Северодвинске: иномарка сбила чиновника на пешеходном переходе.

    Как сообщают региональные СМИ,  смертельный инцидент случился  в воскресенье, 24 декабря, в пятом часу вечера в районе дома №39 по улице Юбилейной: заместитель начальника управления организации муниципальной службы северодвинской мэрии Александр Яковлев переходил проезжую часть по пешеходному переходу и попал под колеса иномарки Opel.

    Пешеход получил несовместимые с жизнью травмы и скончалась на мессе до приезда сотрудников скорой помощи. Александр Яковлев был известен за капитанские заслуги в команде «Гепард», которая является победителем в турнирах «Что? Где? Когда?». Отмечается, что в день трагедии он в шестой раз одержал победу в «Своей игре».

    В настоящее время органы охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства смертельной аварии, после чего будет вынесено решение процессуального характера.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #дтп #авария #чиновник #пешеход #северодвинск
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