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Молодежка «Водника» одержала уверенные победы над «Динамо-Крылатское»
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    Молодежка «Водника» одержала уверенные победы над «Динамо-Крылатское»

    17:35  24 Декабря 2017  /обновлено: 17:35  24 Декабря 2017
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    Молодежка «Водника» одержала уверенные победы над «Динамо-Крылатское»

    Архангельск, 24 декабря. Молодежная команда хоккейного клуба «Водник» провела два матча против «Динамо-Крылатское» в рамках Всероссийских соревнований по хоккею с мячом, в двух встречах одержала победу. На данный момент архангельская команда занимает второе место в турнирной таблице.

    «Воднику» предстояло сыграть две игры, и в обоих матчах хоккеисты одержали уверенную победу, сообщает пресс-служба клуба «Водник». В первой встрече хоккеисты забросили шесть мячей, однако соперники не дали сыграть спортсменам всухую и ответили двумя голами. Второй матч был триумфальный: хоккеисты разгромили «Динамо-Крылатское» со счетом 11:2.

    У молодежки «Водника» осталась еще пара матчей в этом году, команда сыграет с «Мурманом» 26 и 27 декабря. Соперник очень серьезный, команда всегда забирали очки во встречах.

    Автор: Дарья Смолина
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    #архангельск #хоккей с мячом #хк водник
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