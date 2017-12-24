Молодежка «Водника» одержала уверенные победы над «Динамо-Крылатское»

Архангельск, 24 декабря. Молодежная команда хоккейного клуба «Водник» провела два матча против «Динамо-Крылатское» в рамках Всероссийских соревнований по хоккею с мячом, в двух встречах одержала победу. На данный момент архангельская команда занимает второе место в турнирной таблице.

«Воднику» предстояло сыграть две игры, и в обоих матчах хоккеисты одержали уверенную победу, сообщает пресс-служба клуба «Водник». В первой встрече хоккеисты забросили шесть мячей, однако соперники не дали сыграть спортсменам всухую и ответили двумя голами. Второй матч был триумфальный: хоккеисты разгромили «Динамо-Крылатское» со счетом 11:2.

У молодежки «Водника» осталась еще пара матчей в этом году, команда сыграет с «Мурманом» 26 и 27 декабря. Соперник очень серьезный, команда всегда забирали очки во встречах.