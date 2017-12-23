Северодвинская полиция задержала угонщика Lada Priora

Архангельск, 23 декабря. Сотрудники правоохранительных органов Северодвинска Архангельской области задержали подозреваемого в угоне автомобиля Lada Priora.

Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого в угоне транспортного средства, им оказался 26-летний житель Архангельска. Мужчина нигде не работает и ранее уже был неоднократно судимый.

Сотрудники полиции получили информацию об угоне автомобиля в начале декабря, сообщает пресс-служба УМВД России по Архангельской области. Они сразу начали вести поиск, спустя несколько часов они нашли брошенную машину, а угонщик скрылся. Возбуждено уголовное дело по статье «неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Злоумышленнику может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.