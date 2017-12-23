Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
Песков: Послание президента РФ Федеральному собранию состоится до выборов-2018
Происшествия
Северодвинская полиция задержала угонщика Lada Priora
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Северодвинская полиция задержала угонщика Lada Priora

    18:51  23 Декабря 2017  /обновлено: 18:51  23 Декабря 2017
    161

    Северодвинская полиция задержала угонщика Lada Priora

    Архангельск, 23 декабря. Сотрудники правоохранительных органов Северодвинска Архангельской области задержали подозреваемого в угоне автомобиля Lada Priora.

    Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого в угоне транспортного средства, им оказался 26-летний житель Архангельска. Мужчина нигде не работает и ранее уже был неоднократно судимый.

    Сотрудники полиции получили информацию об угоне автомобиля в начале декабря, сообщает пресс-служба УМВД России по Архангельской области. Они сразу начали вести поиск, спустя несколько часов они нашли брошенную машину, а угонщик скрылся. Возбуждено уголовное дело по статье «неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Злоумышленнику может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #угон #архангельская область #северодвинск
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть