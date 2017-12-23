Пожилая жительница Архангельска лишилась 85 тысяч рублей из-за мошенника

Архангельск, 23 декабря. Пожилая женщина — жительница Архангельска — стала жертвой мошенника: неизвестный похитил у пенсионерки 85 тысяч рублей с банковской карты.

Женщине, которой 78 лет, позвонил неизвестный и сообщил, что ей необходимо произвести определенные действия с банковской картой, чтобы усовершенствовать систему безопасности. Пожилую женщину заставили дойти до банкомата и сделать несколько операций, в результате чего у нее пропали деньги, сообщает пресс-служба УМВД России по Архангельской области.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту мошенничества, на данный момент проводятся работы по поиску неизвестного. Напомним, что статья «мошенничество» предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.