Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
«Монархическая партия» выдвинула своего основателя кандидатом в президенты
Общество
Резкое похолодание ждет Архангельск на следующей неделе
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Резкое похолодание ждет Архангельск на следующей неделе

    14:06  23 Декабря 2017  /обновлено: 14:06  23 Декабря 2017
    462

    Резкое похолодание ждет Архангельск на следующей неделе

    Архангельск, 23 декабря. На территории Архангельской области в выходные будет от -4 до -9, в некоторых районах пройдет небольшой снег. Однако, с понедельника, 25 декабря, в регионе ожидается резкое похолодание.

    С понедельника, 25 декабря, будет холоднее: столбик термометра будет показывать от -10 до -15, сообщает пресс-служба Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Отмечается, что осадки в ближайшие дни не прогнозируются.

    Согласно данным Гидрометцентра России, в Архангельске в первые два дня рабочей недели будут без осадков, но в среду, 27 декабря, ожидается небольшой снег. Синоптики обещают, что в городе днем будет от -8 до -10, ночью термометр будет показывать до -13. После среды ожидается резкий спад температуры до нуля.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #погода #архангельск #архангельская область
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть