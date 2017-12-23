Резкое похолодание ждет Архангельск на следующей неделе

Архангельск, 23 декабря. На территории Архангельской области в выходные будет от -4 до -9, в некоторых районах пройдет небольшой снег. Однако, с понедельника, 25 декабря, в регионе ожидается резкое похолодание.

С понедельника, 25 декабря, будет холоднее: столбик термометра будет показывать от -10 до -15, сообщает пресс-служба Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Отмечается, что осадки в ближайшие дни не прогнозируются.

Согласно данным Гидрометцентра России, в Архангельске в первые два дня рабочей недели будут без осадков, но в среду, 27 декабря, ожидается небольшой снег. Синоптики обещают, что в городе днем будет от -8 до -10, ночью термометр будет показывать до -13. После среды ожидается резкий спад температуры до нуля.