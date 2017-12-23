Иномарка горела ночью в Новодвинске

Архангельск, 23 декабря. Автомобиль, припаркованный на улице Ворошилова, горел в Новодвинске Архангельской области после полуночи в субботу, 23 декабря.

На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники пожарно-спасательного подразделения в составе пяти человек. Для тушения огня в автомобиле была задействована одна единица техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Архангельской области. В результате пожара была повреждена левая передняя часть Daewoo Matiz. Пожарные ликвидировали огонь за пять минут, сообщается, что пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что огнеборцы выезжали на место дорожно-транспортного происшествия, где столкнулись два автомобиля. Три человека помогали ликвидировать последствия автомобильной аварии.