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Иномарка горела ночью в Новодвинске
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    Иномарка горела ночью в Новодвинске

    13:52  23 Декабря 2017  /обновлено: 13:52  23 Декабря 2017
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    Иномарка горела ночью в Новодвинске

    Архангельск, 23 декабря. Автомобиль, припаркованный на улице Ворошилова, горел в Новодвинске Архангельской области после полуночи в субботу, 23 декабря.

    На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники пожарно-спасательного подразделения в составе пяти человек. Для тушения огня в автомобиле была задействована одна единица техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Архангельской области. В результате пожара была повреждена левая передняя часть Daewoo Matiz. Пожарные ликвидировали огонь за пять минут, сообщается, что пострадавших нет.

    Ранее сообщалось, что огнеборцы выезжали на место дорожно-транспортного происшествия, где столкнулись два автомобиля. Три человека помогали ликвидировать последствия автомобильной аварии.

    Автор: Дарья Смолина
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    #пожар #автомобиль #архангельская область
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