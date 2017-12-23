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Полицейские Архангельска задержали подозреваемую в краже дорогой куртки
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    Полицейские Архангельска задержали подозреваемую в краже дорогой куртки

    13:33  23 Декабря 2017  /обновлено: 13:34  23 Декабря 2017
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    Полицейские Архангельска задержали подозреваемую в краже дорогой куртки

    Архангельск, 23 декабря. Из магазина, расположенного на улице Воскресенской в Архангельске, была похищена куртка, стоимость которой сорок тысяч рублей. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемую в краже.

    Подозреваемой оказалось 32-летняя жительница Архангельска, которая нигде не работает и ранее уже была судима за аналогичные преступления. Было возбуждено уголовное дело по статье «кража». Женщине может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Архангельской области. На данный момент полицейские проверяют, могла ли подозреваемая быть причастна к другим аналогичным преступлениям, которые были совершенны на территории региона.

    Заявление от сотрудницы магазина, где была украдена куртка, поступило в октябре этого года.

    Автор: Дарья Смолина
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    #кража #архангельск
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