Полицейские Архангельска задержали подозреваемую в краже дорогой куртки

Архангельск, 23 декабря. Из магазина, расположенного на улице Воскресенской в Архангельске, была похищена куртка, стоимость которой сорок тысяч рублей. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемую в краже.

Подозреваемой оказалось 32-летняя жительница Архангельска, которая нигде не работает и ранее уже была судима за аналогичные преступления. Было возбуждено уголовное дело по статье «кража». Женщине может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Архангельской области. На данный момент полицейские проверяют, могла ли подозреваемая быть причастна к другим аналогичным преступлениям, которые были совершенны на территории региона.

Заявление от сотрудницы магазина, где была украдена куртка, поступило в октябре этого года.