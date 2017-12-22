Движение транспорта по центральным улицам Архангельска запретят в новогоднюю ночь

Архангельск, 22 декабря. Движение автомобильного транспорта в Архангельске будет перекрыто в новогоднюю ночь.

Как сообщает пресс-служба администрации города, в период с 21:00 часов вечера 31 декабря до 02:30 часов ночи 1 января будет перекрыто движение на улицах: Северных Конвоев и Петра Норицына от набережной Северной Двины до проспекта Троицкого; набережная Северной Двины от улицы Карла Маркса до улицы Свободы.

Также отмечается, что с 00:30 часов до 02:30 часов ночи 1 января проезд на улице Победы до Байкальской, 1 и по улице Лесотехническая, 46 будет закрыт. Автолюбителей просят заранее продумывать маршрут в связи с данными изменениями. Также в скором времени появится информация об изменениях в маршрутах общественного транспорта.