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Общество
Движение транспорта по центральным улицам Архангельска запретят в новогоднюю ночь
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    Движение транспорта по центральным улицам Архангельска запретят в новогоднюю ночь

    18:46  22 Декабря 2017  /обновлено: 18:46  22 Декабря 2017
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    Движение транспорта по центральным улицам Архангельска запретят в новогоднюю ночь

    Архангельск, 22 декабря. Движение автомобильного транспорта в Архангельске будет перекрыто в новогоднюю ночь.

    Как сообщает пресс-служба администрации города, в период с 21:00 часов вечера 31 декабря до 02:30 часов ночи 1 января будет перекрыто движение на улицах: Северных Конвоев и Петра Норицына от набережной Северной Двины до проспекта Троицкого; набережная Северной Двины от улицы Карла Маркса до улицы Свободы.

    Также отмечается, что с 00:30 часов до 02:30 часов ночи 1 января проезд на улице Победы до Байкальской, 1 и по улице Лесотехническая, 46 будет закрыт. Автолюбителей просят заранее продумывать маршрут в связи с данными изменениями. Также в скором времени появится информация об изменениях в маршрутах общественного транспорта.

    Автор: Ксения Пудовкина
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